Аршавин сказал, как Челестини может перестроить игру ЦСКА, чтобы сдержать Даку

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможных изменениях в игре ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ с «Рубином».

– ЦСКА будет тяжело против Даку без Виллиана Роши?

– Да, очень. Мирлинд в полном порядке – и вверху, и внизу, и за спину бежит. Как раз второго человека в центре обороны будет не хватать ЦСКА. Возможно, Челестини пойдет на следующее: Мойзеса задвинет в середину, который, как и Игорь Дивеев, держит физическую борьбу, да и по скорости бразилец тоже не уступит, а Данила Кругового вернет на левый фланг.