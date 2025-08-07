Губерниев сравнил доходы Овечкина с Месси и Роналду

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о доходах хоккеиста Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» заработал 161,72 миллиона долларов с сезона-2005/06, когда начал выступать в НХЛ. Это рекорд лиги.

«Было бы странно, если бы Овечкин заработал меньше других в НХЛ. Он главная звезда лиги. Естественно, он должен быть очень богатым человеком, каким и является. Я за Сашу очень рад!

Не люблю считать чужие деньги, но этот труд должен достойно оплачиваться. Но если смотреть на зарплаты Месси и Роналду, заработок Овечкина весьма скромен, потому что Месси и Роналду столько получают за один сезон», – сказал Губерниев.