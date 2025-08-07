Введите ваш ник на сайте
Семин назвал фаворита матча «Локомотив» – «Спартак»

Сегодня, 19:15

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В данной ситуации фаворитом будет «Локо», потому что они выше в турнирной таблице и еще не проигрывали в РПЛ. Придаст ли информация о возможном увольнении Станковича дополнительной мотивации «Спартаку»? Все решают игроки, а не какие-то импульсы со стороны», – сказал Семин.

  • Матч «Локомотив» – «Спартак» пройдет 9 августа на «РЖД-Арене».
  • Начало – в 18:00 мск.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
