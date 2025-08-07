Введите ваш ник на сайте
  Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»

Моуринью – сопернику о домашней игре в Стамбуле: «Добро пожаловать в ад»

Сегодня, 11:30

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о гостевом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:2).

«Я очень доволен игрой своих футболистов сегодня. За исключением нескольких ошибок, я доволен действиями команды. Особенно во втором тайме, когда этот великолепный стадион погрузился в тишину.

Нам противостоял хороший соперник, мы столкнулись с некоторыми трудностями, но мы доминировали в игре.

Я известен тем, что критикую судей после поражений, но сегодня судья [Гленн Нюберг] был фантастическим. Он отработал на мировом уровне.

Я уже выигрывал ответные матчи у «Фейеноорда». Верю, что мы сможем это сделать и сейчас. Добро пожаловать в Кадыкeй, в ад», – сказал Моуринью.

  • Кадыкей – район Стамбула, в котором расположен домашний стадион «Фенербахче».
  • Ответная игра пройдет 12 августа.

Источник: fotoMac
Лига чемпионов Фенербахче Фейеноорд Моуринью Жозе
