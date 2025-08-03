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Победа «Краснодара» над «Динамо», камбэк Слуцкого, уход Сона из «Тоттенхэма» и другие новости

3 августа 2025, 01:00

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Источник: «Бомбардир»
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