РПЛ. «Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв «Пари НН» (3:2)

«Локомотив» победил «Пари НН» в 3-м туре РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.
Голы в составе победителей забили Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев.
«Локо» набрал девять очков в трех играх и занимает первое место в турнирной таблице.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Пари НН - Локомотив - 2:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Воробьев, 29; 0:2 - А. Батраков, 59; 1:2 - В. Грулев, 60; 1:3 - С. Пиняев, 62; 2:3 - Т. Весино, 71.
Источник: «Бомбардир»