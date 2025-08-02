РПЛ. «Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв «Пари НН» (3:2)

«Локомотив» победил «Пари НН» в 3-м туре РПЛ. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счетом 3:2 в пользу московской команды.

Голы в составе победителей забили Дмитрий Воробьев, Алексей Батраков и Сергей Пиняев.

«Локо» набрал девять очков в трех играх и занимает первое место в турнирной таблице.