Хын-Мин Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон решил сменить команду текущим летом.
«Одно из самых трудных решений в моей жизни, но, думаю, оно принято в подходящее время.
Надеюсь, все меня поймут и отнесутся к этому решению с уважением.
Я приехал в Северный Лондон молодым 23-летним парнем, который даже не умел говорить по-английски, а покидаю этот клуб взрослым человеком и я очень горжусь», – заявил кореец.
- Сон выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года.
- В прошлом сезоне он в качестве капитана выиграл с командой дебютный трофей – Лигу Европы.
- Ожидается, что форвард уедет в МЛС, где им интересуется «Лос-Анджелес».
Источник: ESPN