Хын-Мин Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон решил сменить команду текущим летом.

«Одно из самых трудных решений в моей жизни, но, думаю, оно принято в подходящее время.

Надеюсь, все меня поймут и отнесутся к этому решению с уважением.

Я приехал в Северный Лондон молодым 23-летним парнем, который даже не умел говорить по-английски, а покидаю этот клуб взрослым человеком и я очень горжусь», – заявил кореец.