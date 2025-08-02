ЭСК РФС вынес вердикт по двум удалениям «Спартака» в матче с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные решения Сергея Карасева, обслуживавшего игру 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3).

Московский клуб запросил анализ двух красных карточек в этом матче – Антона Заболотного и Маркиньоса.

В ЭСК пришли к выводу, что Карасев ошибся, удалив бразильца.

1. Проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак-Москва» Антона Заболотного на 8-й минуте

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» Антона Заболотного

Голосование: единогласно

Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьeзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника.

2. Проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить с поля игрока «Спартака» Маркиньоса на 58-й минуте

Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жeлтой карточки.