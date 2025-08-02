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  • ЭСК РФС вынес вердикт по двум удалениям «Спартака» в матче с «Балтикой»

ЭСК РФС вынес вердикт по двум удалениям «Спартака» в матче с «Балтикой»

Вчера, 16:47
22

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорные решения Сергея Карасева, обслуживавшего игру 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3).

Московский клуб запросил анализ двух красных карточек в этом матче – Антона Заболотного и Маркиньоса.

В ЭСК пришли к выводу, что Карасев ошибся, удалив бразильца.

1. Проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак-Москва» Антона Заболотного на 8-й минуте

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак-Москва» Антона Заболотного

Голосование: единогласно

Мотивировка: Антон Заболотный виновен в серьeзном нарушении правил игры. Футболист «Спартака» опаздывает сыграть в мяч в единоборстве с игроком «Балтики» Мингияном Бевеевым и совершает высокий и интенсивный контакт открытыми шипами, который угрожает безопасности соперника.

2. Проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и удалить с поля игрока «Спартака» Маркиньоса на 58-й минуте

Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Спартака» Маркиньоса

Голосование: единогласно

Мотивировка: атакующий игрок «Балтики» Владислав Саусь, против которого нарушил правила игрок «Спартака» Маркиньос, находился в положении «вне игры», которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу «Спартака» без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу.

В соответствии с протоколом ВАР, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй жeлтой карточки.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Заболотный Антон Маркиньос Карасев Сергей
Комментарии (22)
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Spartak_forv@
1754145227
Интересная вещь-протокол ВАР:неприкосновенен.Хотя куча нюансов вывернуты наизнанку-где ВАР обязан по футбольным понятиям вмешаться,то вдруг «у нас лапки,не могём,таков протокол!».И дело не в этом удалении Маркиньоса-в любом матче такая хрень происходит в ключевых моментах.Удобно для ручных судеек и нужного результата матча...
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NewLife
1754145950
"Теперь позвольте пару слов без протокола: Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны, скажи, Серега." В.С. Высоцкий
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Павелий
1754146280
Как дела с фотошопом футболки Мозеса? Пока не признают это, остальные решения безразличны.
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VVM1964
1754146647
Я так и не понял - наказание ( пропуск следующего матча ) отменен ???!!!
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Литейный 4 (returned)
1754148115
Знатно Балтика тогда отвозила выскочек. Гыгыгы
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alefreddy
1754150587
ну и судью отстранили или как
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Plyash
1754150696
А толку то , результат был достигнут - игра была сломана . Судья должен быть наказан за результативную ошибку .
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Иван Петров 1986
1754153110
Ну и что теперь судье будет. А ничего !
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qawzsexdr
1754153155
Судейский заговор во всей красе, и это только начало. Цель заговора, чтобы Спартак занял 7 место вместо 6.
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Александр.Т.
1754153614
Зачем нужен это вар ?
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