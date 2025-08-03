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  • В Турции отреагировали на возможный переход Сафонова в «Галатасарай»

В Турции отреагировали на возможный переход Сафонова в «Галатасарай»

3 августа 2025, 00:23
4

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал информацию о возможном переходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» в «Галатасарай».

«Думаю, что «ПСЖ» может рассматривать аренду Сафонова в «Галатасарай». Puma является официальным спонсором одежды как игрока, так и «Галатасарая». Крупные бренды играют важную роль в таких трансферах. Puma, скорее всего, не захочет, чтобы спортсмен, в которого они вложили деньги, сидел на скамейке запасных. Кампания «Галатасарая» в Лиге чемпионов предоставляет Сафонову хорошую возможность показать себя», – сказал журналист.

  • Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года.
  • В прошлом сезоне россиянин пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Франция. Лига 1 ПСЖ Галатасарай Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1754196339
Все дороги ведут в... Турцию...
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FFR
1754197082
Если бесплатно, тогда может Галатасарай возьмет Сафонова, а за деньги вряд ли.
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Plyash
1754200778
В любом случае Сафонов вернётся в родные пенаты обеспеченным человеком , а это главное для главы семейства . Будет , о чём вспомнить в старости с внуками .
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Красногвардейчик
1754210582
Puma является официальным спонсором одежды как игрока, так и «Галатасарая». Крупные бренды играют важную роль в таких трансферах. Puma, скорее всего, не захочет, чтобы спортсмен, в которого они вложили деньги, сидел на скамейке запасных. ==================================== Мотя, это самое оно для тебя))) Можешь бабочек ловить, но всё равно будут ставить, не думай и переходи, правда страдать будет Галатасарай))
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