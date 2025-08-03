В Турции отреагировали на возможный переход Сафонова в «Галатасарай»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал информацию о возможном переходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» в «Галатасарай».

«Думаю, что «ПСЖ» может рассматривать аренду Сафонова в «Галатасарай». Puma является официальным спонсором одежды как игрока, так и «Галатасарая». Крупные бренды играют важную роль в таких трансферах. Puma, скорее всего, не захочет, чтобы спортсмен, в которого они вложили деньги, сидел на скамейке запасных. Кампания «Галатасарая» в Лиге чемпионов предоставляет Сафонову хорошую возможность показать себя», – сказал журналист.