В Турции отреагировали на возможный переход Сафонова в «Галатасарай»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир прокомментировал информацию о возможном переходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» в «Галатасарай».
«Думаю, что «ПСЖ» может рассматривать аренду Сафонова в «Галатасарай». Puma является официальным спонсором одежды как игрока, так и «Галатасарая». Крупные бренды играют важную роль в таких трансферах. Puma, скорее всего, не захочет, чтобы спортсмен, в которого они вложили деньги, сидел на скамейке запасных. Кампания «Галатасарая» в Лиге чемпионов предоставляет Сафонову хорошую возможность показать себя», – сказал журналист.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года.
- В прошлом сезоне россиянин пропустил 13 голов в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»