Реакция болельщиков «Спартака» на 0:3 от «Балтики»

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии по следам матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Позор. Пока не поздно надо убрать пару игроков из основного состава. Станковичу надо собрать чемодан. До последнего думал что это сон», – написал Бахром Саломов и собрал 171 лайк.

«Каким образом игроки уровня Хлусевича играют за наш клуб?» – добавил Ярослав Мелешкин, собравший 89 лайков.

«Невнятная, местами сумбурная и грубая игра со стороны Спартака – результат работы тренерского штаба. Вся эта истеричность Станковича передается игрокам. Балтика заслуженно победила», – написал Сергей Александрович (50 лайков).