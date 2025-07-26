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Реакция болельщиков «Спартака» на 0:3 от «Балтики»

26 июля 2025, 23:25
28

Фанаты «Спартака» оставляют комментарии по следам матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Позор. Пока не поздно надо убрать пару игроков из основного состава. Станковичу надо собрать чемодан. До последнего думал что это сон», – написал Бахром Саломов и собрал 171 лайк.

«Каким образом игроки уровня Хлусевича играют за наш клуб?» – добавил Ярослав Мелешкин, собравший 89 лайков.

«Невнятная, местами сумбурная и грубая игра со стороны Спартака – результат работы тренерского штаба. Вся эта истеричность Станковича передается игрокам. Балтика заслуженно победила», – написал Сергей Александрович (50 лайков).

  • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Ростовом» и «Акроном».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак
Комментарии (28)
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DOCTOR PENALTY
1753561741
Мне жаль Станковича, он взялся не за своё дело. Как говорят: "Не по Сеньке шапка". ((( """""
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WE ARE FOR PETER
1753562083
Каждый год такое слышим от секты)) а у элитных хряков это как забава, все чудесней и чудней тренеров набирать , и находят же)
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alefreddy
1753563313
там треть команды подчистить надо
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boris63
1753564829
Бывает и такое.
Ответить
aldo conte
1753575682
Спартачи, вы сильно не переживайте - это ваш уровень. Клуб с потенциалом быть в середине турнирной таблице - место от 5 до 9. Что и будет по итогам сезона 2025/26.
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алдан2014
1753576078
Всё верно,игроки уровня Хлусевича,не для команды ставящей большие задачи. Приструнить игроков по поводу обсуждения решений судьи, сколько ненужных карточек? Маркиньосу вылезла в две жёлтые и удаление. На этом чемпионат не кончился,собрались и работайте дальше. Со Станковичем пусть руководство решает. Он играет с теми кого ему купили и достались из прошлого. Половина россиян,к сожалению - неликвид
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FCSpartakM
1753597298
поражаюсь истерии. Все эти аргументы работают, когда ты не играешь в - 2 и в -1 весь матч. После удаления Марки команда все, выдохлась. По Станковичу ничего не меняется, что при победе, что при поражении он делает все те же вещи
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Цугундeр
1753598145
)) ..и куда не взгляни В эти летние дни Всюду грустные бродят они.
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