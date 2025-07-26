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«Сочи» подписал чемпиона России, «Спартак» заплатит 5 миллионов за Самошникова, Украина опередила Россию в рейтинге и другие новости

26 июля 2025, 00:42

Осипенко объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака».

Смолов заявил о готовности перейти в «Зенит».

Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините».

Ерохин может сменить «Зенит» на Узбекистан.

«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха».

Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА.

«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева.

Станкович оштрафован за матч с «Динамо Мх».

«Зенит» планирует заплатить 20 миллионов за нового Педро.

«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи.

«Сочи» вернул чемпиона России.

Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх».

Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Самошникова.

Раков забил «Пари НН» с нулевого угла.

Агент Чернова подтвердил уход игрока из «Спартака».

Месси получил дисквалификацию в МЛС.

Источник: «Бомбардир»
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