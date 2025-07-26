«Сочи» подписал чемпиона России, «Спартак» заплатит 5 миллионов за Самошникова, Украина опередила Россию в рейтинге и другие новости

Осипенко объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака».
Смолов заявил о готовности перейти в «Зенит».
Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините».
Ерохин может сменить «Зенит» на Узбекистан.
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха».
Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА.
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева.
Станкович оштрафован за матч с «Динамо Мх».
«Зенит» планирует заплатить 20 миллионов за нового Педро.
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи.
«Сочи» вернул чемпиона России.
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх».
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Самошникова.
Раков забил «Пари НН» с нулевого угла.
Агент Чернова подтвердил уход игрока из «Спартака».
Месси получил дисквалификацию в МЛС.