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Осипенко объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака»

Сегодня, 08:44
5

Защитник «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал переход в московский клуб. 31-летний россиянин подписал контракт с бело-голубыми 17 июня. На него также претендовал «Спартак».

– История с «Динамо» у меня давняя. Ещe в 2018 году, играя за «Факел», я приезжал сюда на просмотр. После первого сбора сказали, что оставляют. Поехал на второй – и уже вроде как не оставляют. Непонятно почему. Я и вернулся в Воронеж.

Нынешняя история тоже тянулась давно. «Динамо» долго проявляло интерес. То не получалось договориться с «Ростовом», то ещe какие-то причины мешали, о которых я не знаю. Сейчас удалось договориться.

– Почему всe-таки не «Спартак»?

– Потому что «Динамо» (улыбается).

– И всe же.

– Была заинтересованность от «Динамо».

– Песьяков предположил, что главные факторы – Карпин и сборная. Он прав?

– Нет, не прав. Переговоры с «Динамо» начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в «Динамо» никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всe равно перешeл сюда.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Осипенко Максим
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Комментарии (5)
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fakeid
1753423410
да сказал бы прямо, что не хочет быть дезеувом, вот и всё.
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FWSPM
1753424303
Долго не удавалось договорится но внезапно удалось...карпин непричем. Главное что б в состав ставил. В Спартаке этот дрищ не нужен там своих калек полно
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NewLife
1753425514
"Если другому уходит невеста, еще не известно кому повезло" Финская песенка. Не добежал, и Балтика из под тебя гол забила. Таких умельцев у нас своих хватает.
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andr45
1753425631
Такое впечатление, что вместо тренировок и полной концентрации на игре, игрочишки соревнуются между собой, кто наиболее хлёстко ответит на вопрос, почему не перешел в «Спартак») В результате серая и натужная игра, столь характерная для рассейских бездарей) КАРПИН «Дебют Сергеева и Осипенко неудовлетворительный» По мнению сайта «Евро-Футбол.Ру», первый официальный матч за «Локомотив» у Комличенко вышел неудачным. Нападающий ни разу не обострил игру, а супермомент в начале матча загубил, не попав головой в пустые ворота после скидки Салтыкова.  Оценка игры Николая Комличенко в матче с «Сочи» 19 июля 2025 года — 3,5 балла, где 10 максимальное значение.
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