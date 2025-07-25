Осипенко объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака»

Защитник «Динамо» Максим Осипенко прокомментировал переход в московский клуб. 31-летний россиянин подписал контракт с бело-голубыми 17 июня. На него также претендовал «Спартак».

– История с «Динамо» у меня давняя. Ещe в 2018 году, играя за «Факел», я приезжал сюда на просмотр. После первого сбора сказали, что оставляют. Поехал на второй – и уже вроде как не оставляют. Непонятно почему. Я и вернулся в Воронеж.

Нынешняя история тоже тянулась давно. «Динамо» долго проявляло интерес. То не получалось договориться с «Ростовом», то ещe какие-то причины мешали, о которых я не знаю. Сейчас удалось договориться.

– Почему всe-таки не «Спартак»?

– Потому что «Динамо» (улыбается).

– И всe же.

– Была заинтересованность от «Динамо».

– Песьяков предположил, что главные факторы – Карпин и сборная. Он прав?

– Нет, не прав. Переговоры с «Динамо» начались, когда про Валерия Георгиевича даже не писали в прессе. Так что с ним мой переход в «Динамо» никак не связан. Если бы его не было здесь, я бы всe равно перешeл сюда.