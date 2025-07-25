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Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Самошникова

Сегодня, 20:24
4

«Спартак» приближается к покупке у «Локомотива» латераля Ильи Самошникова.

Красно-белым придется заплатить за футболиста 5 миллионов евро.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, интерес к игроку может проявить «Зенит». «Спартак» намерен выкупить Самошникова за 4-4,5 миллиона евро и подписать с ним контракт на 3 года.
  • 27-летний Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • Его контракт с красно-зелеными рассчитан до 31 мая 2027 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самошников Илья
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Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1753464522
Во сколько наши кривоногие игрули стоят.
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fakeid
1753465023
в любой непонятной ситуации приплети интерес зенита - и ценник тут же вырастет в 2 раза. нам-то он нахера? старый уже. на позиции есть русский сантос, если чё. горшков. вегу за 7 лямов взяли. и тут вдруг самошников, ахах! локо уже просто не знает, как набить ценник для тарасятника, поэтому пустили слух про зенит)
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