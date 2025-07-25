Смолов заявил о готовности перейти в «Зенит»

Нападающий Федор Смолов высказался на тему возможного перехода в «Зенит».
– Ты бы хотел играть в таком «Зените»?
– Мне кажется, там получаешь кайф от процесса, от футбола, мастеровитые футболисты, видно, что они хорошо взаимодействуют.
– Без шуток. Тебе бы подошла эта игра.
– Думаю, в свои 35 я бы там забил 10+, уверен. Но там есть кому забивать. Будем смотреть.
– Представь, после этого эфира «Зенит» предлагает 200 тысяч долларов в год. Ты бы поехал за такие деньги?
– Честно? Наверное, да (смеется). Покайфовать годик от футбола – это то, что нужно.
- Смолов находится в статусе свободного агента после ухода из «Краснодара».
- В прошлом сезоне форвард провел 16 матчей в РПЛ, забив 1 гол.
Источник: ютуб-канал BetBoom Sports