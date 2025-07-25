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Смолов заявил о готовности перейти в «Зенит»

Сегодня, 09:15
5

Нападающий Федор Смолов высказался на тему возможного перехода в «Зенит».

– Ты бы хотел играть в таком «Зените»?

– Мне кажется, там получаешь кайф от процесса, от футбола, мастеровитые футболисты, видно, что они хорошо взаимодействуют.

– Без шуток. Тебе бы подошла эта игра.

– Думаю, в свои 35 я бы там забил 10+, уверен. Но там есть кому забивать. Будем смотреть.

– Представь, после этого эфира «Зенит» предлагает 200 тысяч долларов в год. Ты бы поехал за такие деньги?

– Честно? Наверное, да (смеется). Покайфовать годик от футбола – это то, что нужно.

  • Смолов находится в статусе свободного агента после ухода из «Краснодара».
  • В прошлом сезоне форвард провел 16 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

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Источник: ютуб-канал BetBoom Sports
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор
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Комментарии (6)
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FFR
1753424296
Странно, что Смолов остался без предложения, он же полезней Дзюбы.
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fakeid
1753424787
когда ему ещё было 30 - хотел, чтобы он к нам перешёл. да и щас на лавке не помешает, мало ли что.
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odessakmv
1753427971
я бы тоже поехал
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krapovskykon
1753428917
Скопируй быстрее, пригодится) https://stavka-prognoz.ru/paketu.html
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DMитрий
1753429350
За обеды покайфовать на лавке готов!?
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Тинез Розоп
1753429473
Сколько можно кайфовать Федя? И так весь талант прокайфовал(...
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