Смолов заявил о готовности перейти в «Зенит»

Нападающий Федор Смолов высказался на тему возможного перехода в «Зенит».

– Ты бы хотел играть в таком «Зените»?

– Мне кажется, там получаешь кайф от процесса, от футбола, мастеровитые футболисты, видно, что они хорошо взаимодействуют.

– Без шуток. Тебе бы подошла эта игра.

– Думаю, в свои 35 я бы там забил 10+, уверен. Но там есть кому забивать. Будем смотреть.

– Представь, после этого эфира «Зенит» предлагает 200 тысяч долларов в год. Ты бы поехал за такие деньги?

– Честно? Наверное, да (смеется). Покайфовать годик от футбола – это то, что нужно.