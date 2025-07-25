Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»

ЭСК РФС разобрал работу главного судьи матча 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо Мх» Василия Казарцева.

По версии комиссии, арбитр не допустил ошибок.

1. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала

Время по таймеру: 53-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Динамо» Мохаммеда Аззи

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: Мохаммед Аззи вступает в единоборство за мяч с игроком соперника Рикарду Мангашем в опасной манере и в воздухе совершает контакт открытыми шипами с ногой соперника. Он не думает о его безопасности

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи опережает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в борьбе за мяч и первым успевает в него сыграть. После эпизода, выигранного в честной манере, нога Аззи естественным движением попадает на ногу футболиста «Спартака». Контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 25-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выигрывает позицию в единоборстве за мяч у игрока «Спартака» Рикарду Мангаша, оказавшись впереди соперника. Рикарду Мангаш толкает Мохаммеда Аззи, который в результате этого толчка касается мяча рукой. После просмотра эпизода на мониторе, судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо» за толчок соперника рукой

4. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 45+7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Спартака» без попытки бороться за мяч блокирует движение вратаря «Динамо» Тимура Магомедова к мячу, что влияет на его возможность играть в мяч в собственной площади ворот. Судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо»

5. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт рукой со стороны защитника «Динамо» Идара Шумахова с телом игрока «Спартака» Маркиньоса был слабым и не повлиял на возможность нападающего играть в мяч, который перелетал этого игрока. Учитывая, что действия защитника не имели последствий, а нападающий намеренно сыграл в мяч рукой, судья правильно назначил штрафной удар в пользу команды «Динамо» и вынес предупреждение игроку «Спартака» за умышленную попытку забить гол рукой в ворота соперника.