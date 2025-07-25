Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»

Сегодня, 19:52
15

ЭСК РФС разобрал работу главного судьи матча 1-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо Мх» Василия Казарцева.

По версии комиссии, арбитр не допустил ошибок.

1. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала

Время по таймеру: 53-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Динамо» Мохаммеда Аззи

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Мохаммеда Аззи

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: Мохаммед Аззи вступает в единоборство за мяч с игроком соперника Рикарду Мангашем в опасной манере и в воздухе совершает контакт открытыми шипами с ногой соперника. Он не думает о его безопасности

2. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи опережает полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в борьбе за мяч и первым успевает в него сыграть. После эпизода, выигранного в честной манере, нога Аззи естественным движением попадает на ногу футболиста «Спартака». Контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым

3. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 25-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: защитник «Динамо» Мохаммед Аззи выигрывает позицию в единоборстве за мяч у игрока «Спартака» Рикарду Мангаша, оказавшись впереди соперника. Рикарду Мангаш толкает Мохаммеда Аззи, который в результате этого толчка касается мяча рукой. После просмотра эпизода на мониторе, судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо» за толчок соперника рукой

4. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 45+7-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Динамо»

Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Динамо»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Спартака» без попытки бороться за мяч блокирует движение вратаря «Динамо» Тимура Магомедова к мячу, что влияет на его возможность играть в мяч в собственной площади ворот. Судья правильно назначает штрафной удар в пользу «Динамо»

5. Момент по обращению ФК «Спартак-Москва».

Время по таймеру: 51-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» и не удалять с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт рукой со стороны защитника «Динамо» Идара Шумахова с телом игрока «Спартака» Маркиньоса был слабым и не повлиял на возможность нападающего играть в мяч, который перелетал этого игрока. Учитывая, что действия защитника не имели последствий, а нападающий намеренно сыграл в мяч рукой, судья правильно назначил штрафной удар в пользу команды «Динамо» и вынес предупреждение игроку «Спартака» за умышленную попытку забить гол рукой в ворота соперника.

Еще по теме:
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева 14
Казарцев не получил назначение на 2-й тур РПЛ после матча «Спартак» – «Динамо Мх» 11
«Все четко по букве закона»: Быстров – о Казарцеве в матче «Спартак» – «Динамо Мх» 5
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Казарцев Василий
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1753462943
Я все пересмотрел. Все по делу судья сделал. Хорошее и четкое судейство было. Но это не отменяет тот факт, что Спартак победил тоже по делу. 3 очка есть, зачем палками махать.
Ответить
Интерес
1753463246
Казарцеву пять,"Спартаку"-ва.Вердикт: Хватит ныть, вы намного сильнее тех,кого побеждаете с трудом.У вас растёт очередной истеричный тренеришка,-займитесь им.
Ответить
fakeid
1753463280
позор! казарцев тянул хряков за уши как мог! добыл им 3 очка - а они ещё визжат!
Ответить
Fju-2
1753463413
Все решения приняты единогласно, кроме второй жёлтой игроку Махачкалы, по этому эпизоду кто-то в комиссии не согласен.
Ответить
VVM1964
1753463649
ЭСК четко дает понять - жалобы и претензии не принимаются, судья - царь и бог на поле, холопам не возникать, молиться на милость и не роптать ! Ну собственно всё согласно духу времени !(((... Думаю, еще надо штраф впаять Спартаку за дискредитацию судьи !)))...
Ответить
NewLife
1753463669
На всякий случай для защитников беспредела напомню, что РФС и ЭСК руководит Дюков, начальник Газпромнефти, которая является собственником Фк Зенит, то есть владелец одного из клубов руководит теми, кто судит и оценивает соперников этого клуба. Это называется конфликт интересов, и, соответственно, все титулы добытые Зенитом при таком раскладе являются не легитимными, сколько бы своих столетий Зенит не назначал, а решения ЭСК при таком раскладе являются предвзятыми и не должны приниматься во внимание.
Ответить
ScarlettOgusania
1753463781
толчок Мангаша был безрассудно сильным, а толчок Щумахова был таким слабым, что Марки в ворота влетел...) "красиво", по-газпрёмовски решительно ЭСК вывернул решения Казарцева, как непогрешимые, да Васька - святой...)) только почему-то не получил назначение на игры второго тура..?
Ответить
iscariot
1753464018
Просто смех. Мангаш токал сильно, а Шумахов слабо. Хотя любому, кто смотрел матч очевидно, что все было наоборот.
Ответить
FCSpartakM
1753465870
подавали в надежде разъяснения, но в итоге опять своя реальность и цирк шапито в стиле, как судья свистнул, так и норм, мы подтянем за усы любое решение. Изначально было понятно, что все будет ок, но хотя бы дали трактовки. Наступы судим или не судим, если в мяч изначально. Сейчас будут наступы в центре поля и полетят ЖК, и эта комиссия их будет оправдывать. Толчи то же самое. Любой толчок можно подогнать под формулировку спасения опы судьи.
Ответить
zigbert
1753465995
Надо же,полное оправдание Казанцева. Единодушие судей просто зашкаливает.
Ответить
Главные новости
Агент Самошникова прокомментировал интерес «Спартака»
20:51
«Локомотив» подпишет экс-латераля «Краснодара»
20:37
2
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Самошникова
20:24
4
«С ума сошли?»: Бубнов прокомментировал желание «Спартака» купить Пальцева
20:14
2
Селихов: «Сначала думал, что Абаскаль – лучший тренер в карьере, но потом он поплыл»
19:57
2
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:52
15
Слуцкий: «Футбол – это пристань для блаженных, юродивых, их как магнитом тянет»
19:18
7
Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»
19:06
7
Фото«Сочи» вернул чемпиона России
18:24
4
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи
18:19
35
Все новости
Все новости
Вердикт ЭСК по работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»
19:52
15
Пальцева предложили «Динамо»: ответ москвичей
19:43
Талалаев – о Станковиче перед матчем со «Спартаком»: «Не был поклонником Деяна»
19:33
1
Новая информация о трансфере Самошникова в «Спартак»
19:06
7
Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию
18:45
2
Фото«Сочи» вернул чемпиона России
18:24
4
«Спартак» согласовал контракт с защитником из Экваториальной Гвинеи
18:19
35
Бубнов похвалил ЦСКА за продажу Файзуллаева в Турцию
18:08
Канчельскис высказался о возможности трансфера Вендела в «Спартак»
18:01
6
«Зенит» планирует заплатить 20 миллионов за нового Педро
17:52
11
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»: 25 июля
17:47
Ловчев: «Федун назвал Карпина «сбитым летчиком», но оказалось, что «сбитый летчик» – это Федун»
17:41
8
Раскрыты планы Минспорта на лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона
17:24
Фото«Пари НН» подписал полузащитника сборной Ямайки
16:59
1
Станкович оштрафован за матч с «Динамо Мх»
16:46
13
Мендель из «Балтики» определил, в чем «Спартак» лучше «Динамо»
16:36
2
Селихов – о возвращении «Оренбурга» в РПЛ вместо «Торпедо»: «Это неспортивный принцип»
16:19
4
«Спартак» оштрафован за оскорбления Казарцева
15:57
14
«Динамо» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 9.50
15:54
«Спартак» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.07
15:51
2
Газизов недоволен, что Станковича не удалили в матче с «Динамо Мх»
15:43
3
Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА
15:34
9
Медведев отреагировал на интерес «Марселя» к Мантуану
15:15
2
Помазун – о трансфере в «Спартак» из ЦСКА: «Сказал Реброву, что я на все 100 процентов «за»
14:52
2
Эксперт оценил вероятность трансфера Ерохина в Узбекистан
14:28
1
Ташуев пообещал тактические инновации в своем новом клубе
14:21
6
Писарев назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство
14:15
7
«Зенит» определил цену на Нино на фоне интереса «Васко да Гамы»
14:06
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 