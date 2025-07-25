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  • Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините»

Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините»

Сегодня, 12:13
14

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов выступил с претензией в адрес главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] – извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода.

Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всe и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи «Саш, спасибо, до свидания». Всe», – сказал Селихов.

  • Селихов выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год.
  • В 2025-м голкипер подписал контракт с «Уралом».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Селихов Александр Станкович Деян
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Комментарии (14)
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FWSPM
1753435104
Это ты к нему должен был прийти а не он тебя звать...вы немного в разных весовых категориях
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Нуф-Нуф
1753435213
Зато в Урале Иванов все объяснит подробно.
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САДЫЧОК
1753435432
Селихов конечно не имеет мозгов. Но Станкович тоже не уровень Спартака!
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rash1959
1753437272
Он что, с урала? прсрал свои шансы, "разводи руки" в урале
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АлексМак
1753437768
вот это верно
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753437893
Селихов ещё не знает,как обычных людей увольняют,когда приехал бы на работу,а его шмотки валяются на пороге или на вахте сказали бы:пропуск заблокирован,ты здесь больше не работаешь. С тобой чудак ещё нормально расстались
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Avitaminoz
1753438598
Мда. Эмбарго на интервью спало что-ли? Мяч круглый, поле прямоугольное. Велика вероятность свидитесь ещё. Зачем сейчас об этом говорить? В мемуарах расскажи, лучше будет.
Ответить
...уефан
1753439136
...вроде, не стар ещё Саня, а уже прошлыми непонятками жить начал...
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alefreddy
1753442516
не царское это дело
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