Селихов: «С уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру – извините»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов выступил с претензией в адрес главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] – извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода.

Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всe и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи «Саш, спасибо, до свидания». Всe», – сказал Селихов.