Российский футбол уличили в том, что он сошел с ума

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский прокомментировал ситуацию в российском футболе.

«Не покидает ощущение, что российский футбол сошел с ума.

«Химки», безобразие со стыками и судьбой «Пари НН», скандал в «Черноморце». Добавилась жеребьевка Кубка, о которой никто не знал и которой оказались недовольны клубы (как минимум «Динамо»). Что это, как это возможно – вопросов полно.

Теперь – дело Владимира Писарского. Если это правда и он по примитивной схеме поставил на свой матч в стыках и удалился, то это футбольная премия Дарвина моментально. Так эпично угробить и без того подзатухшую карьеру надо умудриться.

Тем временем почти через неделю Суперкубок. А дальше уже и РПЛ вернется. Время для шизы потихоньку иссякает, дальше на фоне матчей все эти скандалы будут только масштабнее», – написал репортер.