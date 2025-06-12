Тренер сборной Польши ушел в отставку после конфликта с Левандовским

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж заявил об уходе со своего поста.

Ранее форвард Роберт Левандовски заявил, что не будет играть за национальную команду из-за утраты доверия к тренеру. Пробеж лишил нападающего капитанской повязки.

«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением на благо сборной будет моя отставка с поста главного тренера. Выполнение этих обязанностей стало осуществлением моей профессиональной мечты и величайшей честью в моей жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Благодарю за доверие президента и правление Польского футбольного союза.

Конечно, я хотел бы поблагодарить всех футболистов, с которыми я имел удовольствие познакомиться на этом пути. Я скрещу пальцы за всех вас, потому что сборная – это наше общее национальное достояние.

Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами в трудную минуту. Где бы ни играла сборная, мы слышали вашу поддержку», – сказал Пробеж.