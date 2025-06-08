Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски решил приостановить карьеру в сборной Польши.

36-летний футболист объяснил это «утратой доверия к тренеру».

«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность.

Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовски в соцсетях.