Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски решил приостановить карьеру в сборной Польши.
36-летний футболист объяснил это «утратой доверия к тренеру».
«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность.
Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовски в соцсетях.
- Нападающий выступал за польскую сборную с 2008 года.
- Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 85 голами.
- Поляков с сентября 2023 года тренирует Михал Пробеж.
Источник: «Бомбардир»