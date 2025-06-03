Алаев ответил на вопрос об изменении числа команд в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему в лиге будет по-прежнему 16 команд, несмотря на спорную ситуацию с «Химками».

Сегодня из Премьер-лиги исключили 4 клуба.

Вместо них включены только 3 команды.

Еще одного участника РПЛ определят на исполкоме РФС.

– Можно ли было расширить лигу до 18 команд?

– Тему эту давайте пока не поднимать. У нас «Химки» и «Черноморец» не получают лицензию, о чем мы говорим?

У нас есть контракты с партнерами, где прописаны матчи. Нет почвы для количественного изменения числа участников.

То же касается и идеи с 15 командами. Это пересмотр всех действующих контрактов, плюс неровный календарь. Очень рад, что клубы не поднимали эту тему.

Я благодарен клубам, что, несмотря на эту всю ситуацию, мы консолидировались и приняли решение. Пусть и плохое. Проведем работу над ошибками и будем двигаться дальше.