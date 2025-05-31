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Появилась информация о будущем Родриго в «Реале»

31 мая 2025, 20:55
1

Вингер Родриго сообщил «Реалу», что хочет остаться в клубе. При этом в «Мадриде» слега обеспокоены состоянием бразильца. В клубе отмечают спад в игре футболиста с февраля.

В «Реале» надеются, что Родриго сможет обрести прежнюю форму. У него будет время во время клубного чемпионата мира, дабы развеять сомнения о том, что он сможет вписаться в команду, которую возглавит Хаби Алонсо.

Родриго пропустит отборочные матчи ЧМ-2026 за сборную Бразилии в июне. Источники в Конфедерации бразильского футбола сообщили, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти дал возможность вингеру восстановить физическое и психологичекое состояние.

Сообщается, что у «Реала» сейчас нет предложений по Родриго, несмотря на слухи о возможной продаже.

  • 24-летний Родриго провел в этом сезоне 50 матчей за клуб, забил 13 голов, отдаал 10 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
  • Контракт бразильца с «Реалом» рассчитан до лет 2028 года.

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Источник: Marca
Испания. Примера Клубный чемпионат мира Реал Родриго
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САНЁК17
1748722228
Спад в игре с феврале? Так ему надавали играть нормально
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