Появилась информация о будущем Родриго в «Реале»

Вингер Родриго сообщил «Реалу», что хочет остаться в клубе. При этом в «Мадриде» слега обеспокоены состоянием бразильца. В клубе отмечают спад в игре футболиста с февраля.

В «Реале» надеются, что Родриго сможет обрести прежнюю форму. У него будет время во время клубного чемпионата мира, дабы развеять сомнения о том, что он сможет вписаться в команду, которую возглавит Хаби Алонсо.

Родриго пропустит отборочные матчи ЧМ-2026 за сборную Бразилии в июне. Источники в Конфедерации бразильского футбола сообщили, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти дал возможность вингеру восстановить физическое и психологичекое состояние.

Сообщается, что у «Реала» сейчас нет предложений по Родриго, несмотря на слухи о возможной продаже.