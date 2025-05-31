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  • Губерниев назвал безусловного фаворита кубкового суперфинала «Ростов» – ЦСКА

Губерниев назвал безусловного фаворита кубкового суперфинала «Ростов» – ЦСКА

31 мая 2025, 14:43
13

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем кубковом суперфинале «Ростов» – ЦСКА.

«Стоит ждать победы ЦСКА. «Армейцы» весеннюю часть чемпионата проводят очень сильно, они ни разу не проиграли. ЦСКА – явный фаворит, и все очень удивятся, если выиграет «Ростов», но это финал Кубка, и в любом случае все будут играть до конца.

Это будет отличное завершение сезона и для тех, и для других. Для «Ростова», без Карпина, финал Кубка – уже большое достижение. ЦСКА – безусловный фаворит. Им нужно свои бронзовые медали положить в Кубок», – сказал Губерниев.

  • ЦСКА может вернуть трофей себе спустя 2 года.
  • «Ростов» брал Кубок в 2014 году.
  • Игра состоится завтра, 1 июня, в «Лужниках».

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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...уефан
1748692694
...безусловный фаворит матча - судейская бригада...
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Cleaner
1748693094
Шансы команд в игре на Кубок равны. 50 на 50. Что бы там не лепетал Губошлеп.
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Krasnodar 123
1748695291
Они ни разу не проиграли? А с Зенитом первый матч? Разве не 2-0 в пользу Зенита? Ростов играй смело и все будет ОК! Вперед южане верим в вашу победу! Сделайте из ромба две параллельные кривые! Удачи!
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Странник 09
1748697983
ЦСКА может бронзовые медали пронести мимо кубка.
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АЛЕКС 58
1748743235
Левников главный фаворит кубка.
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