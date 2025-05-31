Губерниев назвал безусловного фаворита кубкового суперфинала «Ростов» – ЦСКА

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем кубковом суперфинале «Ростов» – ЦСКА.

«Стоит ждать победы ЦСКА. «Армейцы» весеннюю часть чемпионата проводят очень сильно, они ни разу не проиграли. ЦСКА – явный фаворит, и все очень удивятся, если выиграет «Ростов», но это финал Кубка, и в любом случае все будут играть до конца.

Это будет отличное завершение сезона и для тех, и для других. Для «Ростова», без Карпина, финал Кубка – уже большое достижение. ЦСКА – безусловный фаворит. Им нужно свои бронзовые медали положить в Кубок», – сказал Губерниев.