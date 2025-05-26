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  • Продление контракта Станковича, уход Медведева из «Зенита», скандал с Мостовым, состав сборной России и другие новости

Продление контракта Станковича, уход Медведева из «Зенита», скандал с Мостовым, состав сборной России и другие новости

26 мая 2025, 01:55

Андронов: «На пути к этому чемпионству Галицкий потерял бизнес, здоровье, жену».

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Медведев покидает «Зенит» после упущенного чемпионства.

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Источник: «Бомбардир»
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