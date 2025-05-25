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  • «Зенит» может расторгнуть контракт с Глушенковым из-за его конфликта с Семаком

«Зенит» может расторгнуть контракт с Глушенковым из-за его конфликта с Семаком

Сегодня, 19:38
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не может наладить отношения с нападающим Максимом Глушенковым. Из-за этого игрок летом может сменить клуб.

«Максим уже несколько месяцев «разговаривает с тренером на разных языках» – футболиста не устраивают «непостоянные планы на игру» от тренерского штаба и подбор футболистов в основной состав.

Сообщается, что Глушенков уже несколько дней избегает любых дискуссий с Семаком и общается с главным тренером только через помощников – именно по этой причине Максим не сыграл ни одной минуты в последнем туре с «Ахматом» (3:0).

Также сообщается, что в случае усугубления ситуации в «Зените» готовы пойти на любые меры, включая расторжение контракта с игроком», – написал источник.

  • Глушенков куплен летом у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
  • В 26 матчах за «Зенит» у Максима 11 голов, 5 ассистов.
  • Контракт до 2028 года.

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Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
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Комментарии (8)
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TOMSON
1748191398
Если правда, то нужно избавляться от него независимо какой будет тренер в будущем.
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В "Спартаке" играют прост
1748191495
Пните его обратно в Локомотив
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Тинез Розоп
1748192253
Если честно, то на его физиономию смотреть противно. Есть такие , которых по лицу видно…( гнилой)
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Semenycch
1748192432
Опять свинские СМИ вещают!
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Мордаванин
1748192453
спартаковская гниль раноили поздно вылезает наружу)
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рылы
1748193119
да и с карпиным он не в ладах, из-за чего в сборную не вызывали. правда, когда вызвали - сразу же хет-трик оформил в ворота каких-то зулусов, хер уже вспомнишь, кто это был. а если по делу. смотрите, расклад такой: глушенкова брали на позицию справа. и он там с первой же игры начал разрывать, прямо в дебютной игре в суперкубке положил дубль краснодару. валере с ростовом положил трёшку. и т.д. ну все знают, как он втопил после перехода. потом травма. а потом, когда на этой позиции и так числилось аж 4 игрока (глушенков, мантуан, артур, лусиано) - зенит покупает луиса энрике. ну потому что кто же откажется от такого футболиста. была возможность взять лучшего игрока либертадорес - взяли. а глушенкова на лавку ведь не сунешь, он тоже значимый. перевели в центр, а там он играть, как выяснилось, не умеет. энрике на лавку не посадишь, поэтому у глушенкова остаётся только вариант переучиваться на вендела, пока межсезонье.
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Хулиганин
1748193676
Это ещё дельфин не начал мотивации лишаться. Вот где будет цирк в бассейне.
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