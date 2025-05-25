«Зенит» может расторгнуть контракт с Глушенковым из-за его конфликта с Семаком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не может наладить отношения с нападающим Максимом Глушенковым. Из-за этого игрок летом может сменить клуб.

«Максим уже несколько месяцев «разговаривает с тренером на разных языках» – футболиста не устраивают «непостоянные планы на игру» от тренерского штаба и подбор футболистов в основной состав.

Сообщается, что Глушенков уже несколько дней избегает любых дискуссий с Семаком и общается с главным тренером только через помощников – именно по этой причине Максим не сыграл ни одной минуты в последнем туре с «Ахматом» (3:0).

Также сообщается, что в случае усугубления ситуации в «Зените» готовы пойти на любые меры, включая расторжение контракта с игроком», – написал источник.