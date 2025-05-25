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  • Агкацев после выигранной РПЛ повторил знаменитое фото российской порнозвезды

Агкацев после выигранной РПЛ повторил знаменитое фото российской порнозвезды

Сегодня, 10:55
19

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после выигранного чемпионства сделал фото в постели с трофеем.

Таким образом игрок повторил знаменитый кадр российской порнозвезды Евы Эльфи, которая аналогичным фото отпраздновала получение главного приза в мире порноиндустрии.

Кроме того, с Кубком мира в постели фотографировался Лионель Месси.

  • На Эльфи подписан полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.
  • Ева в июне устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.
  • Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.

Фото: соцсети Станислава Агкацева, Евы Эльфи, Лионеля Месси

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Агкацев Станислав
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Комментарии (19)
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В "Спартаке" играют прост
1748159874
У этого вратаришки походу любовь к порнозвездам! Хочет в их проект залезть и после плотских утех этой Евы с тремя мужиками, поцеловать ее в засос
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fakeid
1748160173
заголовок высосан из пальца желтушниками. ясен пень, он пытался скопировать гнома, как и она.
Ответить
Интерес
1748160238
Три тополя на...
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edw7777
1748160324
Тоже мне еще, сравнили! Заслуженных людей с про…
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The only one
1748161073
Агкацев после выигранной РПЛ повторил знаменитое фото Лионеля Месси. А так не правильнее бы ло бы? Или для желтопрессников такой расклад не интересен?
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Taps
1748163359
Надо было у Дзюбы проконсультироваться ...
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АЛЕКС 58
1748164793
Понты,понты...
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