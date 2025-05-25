Агкацев после выигранной РПЛ повторил знаменитое фото российской порнозвезды

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после выигранного чемпионства сделал фото в постели с трофеем.

Таким образом игрок повторил знаменитый кадр российской порнозвезды Евы Эльфи, которая аналогичным фото отпраздновала получение главного приза в мире порноиндустрии.

Кроме того, с Кубком мира в постели фотографировался Лионель Месси.

На Эльфи подписан полузащитник «Краснодара» Данила Козлов.

Ева в июне устроила откровенную фотосессию в честь Евро-2024.

Девушка становилась обладательницей наград в мире порноиндустрии.

Фото: соцсети Станислава Агкацева, Евы Эльфи, Лионеля Месси

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