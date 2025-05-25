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Медведев покидает «Зенит» после упущенного чемпионства

Сегодня, 12:18
14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев покидает пост. Вскоре об этом должны объявить официально.

69-летний функционер отправляется на пенсию. На решение повлияли также неудачи ХК СКА, где Медведев тоже занимает руководящий пост. Выпускник МФТИ уходит и оттуда.

«Зенит» меняет конфигурацию, так как предыдущая изжила себя. К примеру, не исключено появление в штатном расписании питерцев должности спортивного директора», – написал источник.

  • Медведев в «Зените» с 2019 года. При нем клуб взял 6 чемпионств подряд.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
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Комментарии (15)
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andrei-sarap-yandex
1748165283
ДАВНО ПОРА....СЕМАКа ТОЖЕ...АХМЕТОВА.ГОРШКОВА.ВОЛКОВА.ГЛУШЕНКОВА.СОБОЛЕВА..
Ответить
Каратель помойников
1748165516
Наворовался
Ответить
The only one
1748165730
Что, возвращение блудного сына на Сахалин?
Ответить
Тинез Розоп
1748165763
Слов нет,только одно…ПОЗОР!!!
Ответить
fakeid
1748165913
будет только лучше. даже с митрофановым. который, когда ещё был в зените, говорил, что я лучше куплю двух дорогих игроков, чем 10 посредственностей за те же деньги, намекая на ПОЗОРНЫЙ зулусятник из тарасофки. все помнят и знают, как они трясли пальмы! и до сих пор трясут, подписывая третьесортный неликвид! гы-гы!
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Garrincha58
1748166088
вместе с ним должны уйти гл.тренер и весь его штаб это будет справедливо
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ivany4
1748166193
Наконец то и в Питер докатилась цивилизация и понятия спортивного клуба!)) Неужели они были уверены, что в спортивном клубе главная должность финансового директора и спонсора? Хотя, ведь иногда, со скандалами и даже международными, но до сих пор прокатывало.))
Ответить
АК 68
1748166351
Облажался, дедушка, вот и уходит.
Ответить
партизан84
1748166993
В высоких кабинетах заиграла песня группировки Ленинград
Ответить
ziborock
1748167113
Некому теперь будет сектантский обряд перед играми Зенита проводить!)))
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