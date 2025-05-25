Медведев покидает «Зенит» после упущенного чемпионства

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев покидает пост. Вскоре об этом должны объявить официально.

69-летний функционер отправляется на пенсию. На решение повлияли также неудачи ХК СКА, где Медведев тоже занимает руководящий пост. Выпускник МФТИ уходит и оттуда.

«Зенит» меняет конфигурацию, так как предыдущая изжила себя. К примеру, не исключено появление в штатном расписании питерцев должности спортивного директора», – написал источник.