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Итоговый состав сборной России на Нигерию и Беларусь

Сегодня, 16:02
6

Сборная России огласила состав на июньский сбор.

6 июня россияне примут в товарищеском матче Нигерию, 10 июня сыграют на выезде с Беларусью.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунeв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелeхин, Максим Осипенко (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба – «Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Россия Нигерия Беларусь
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Комментарии (6)
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subbotaspartak
1748180213
Это наша сборная?
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FCSpartakM
1748180874
сборная середняков. Лучший опорник Умяров даже не попадает в нее. Кек.
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Мордаванин
1748182593
ахде представители фсенародного чемпиёна? пруцева пихом взяли за пивомбегать))) какой обидчивый волера,со станком продлили контракт))
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BRO_football
1748186510
Годы идут, а позиция нападающего до сих пор проблемная в сборной России. Даже вратарей взяли больше, чем нападающих. Позор!
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Yesterday
1748187056
Нормальное у нас поколение,на 2 сборных можно игроков добротных набрать ,довольно молодая сборная, в заявке на этот раз 31 ..Баринов непонятно..не знаю почему нет Черникова, Умярова, Дивеева..так то это еще в уме держим Головина, Миранчука Ал, Тюкавинка, Самошникова,Захаряна..
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