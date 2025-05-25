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  • Андронов: «На пути к этому чемпионству Галицкий потерял бизнес, здоровье, жену»

Андронов: «На пути к этому чемпионству Галицкий потерял бизнес, здоровье, жену»

Сегодня, 10:06
9

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов опубликовал пост по поводу чемпионства «Краснодара».

«Но важно тут (для меня) счастье одного конкретного человека. Сергей Галицкий вдохнул в наш футбол свежий ветер. Смог показать и доказать, как, начиная с нуля, дойти до вершины. Мы много об этом говорили лет 10-15 назад, каждая командировка в Краснодар (не только у меня) превращалась в театр одного актeра.

Галицкий потерял на этом пути бизнес. Львиную долю здоровья. Жену.

В момент, когда мечта сбылась, он говорит: идите ребят снимайте.

Сергей Николаевич, спасибо вам за то, что делаете мир лучше», – написал Андронов.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
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Комментарии (9)
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В "Спартаке" играют прост
1748156978
Пример уважения и достоинства. Человек не отказался от мечты, не сломался, не продался. Галицкий пример.
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Январь 59
1748157947
Вот пример для подражания-человек из своего кармана сделал футбольный клуб, Академию детского футбола, Стадион красавец. Учитесь властелины бизнеса, хозяева Лукойла, Газпрома, Роснефти, Русала, и прочие миллиардеры. Вот как нужно жить в своей стране, а не из бюджета кампании деньги тащить. Заработали в России развивайте Россию, вкладывайте в Россию и будет вам счастье в России. А за бугром и без вас умеют жить на халяву.
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Интерес
1748159105
Способность держать удар-нечастое нынче явление.Галицкого природа одарила этим сполна.
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Benifacto
1748159764
каждому городу хотябы по пол Галицкого...эхххх....ну радует угрюмая рожа миллера....ох.....
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Илья-Сушко-google
1748161233
За Галицкого искренне рад. Он наконец дождался! И ему чемпионство было нужнее, чем пресытившемуся Зениту, который позволяет себе дома в пол ноги играть с крыльями и акроном
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Владимир-Баланин-google
1748162078
Поздравляю этого отличного человека и его команду с чемпионство! Здоровья вам, дорогой.Он один такой из всех .Галицкому-УРА!!!
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andrei-sarap-yandex
1748165394
А СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ПОТЕРЯЛИ ДЕНЬГИ И ЗДОРОВЬЯ ИЗ ЗА ЦЕН МАГНИТА ???
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Riot Zero
1748166844
Была какая-то передача о футболе, в которой принимал участие Галицкий и там его спрашивали, что-то типа того не жалко ли личных потраченных денег на парк и стадион и мне запомнилась фраза Сергея Николаевича: В гробу карманов нет. Вот он ЧЕЛОВЕЧИЩЕ.
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