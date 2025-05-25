Андронов: «На пути к этому чемпионству Галицкий потерял бизнес, здоровье, жену»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов опубликовал пост по поводу чемпионства «Краснодара».

«Но важно тут (для меня) счастье одного конкретного человека. Сергей Галицкий вдохнул в наш футбол свежий ветер. Смог показать и доказать, как, начиная с нуля, дойти до вершины. Мы много об этом говорили лет 10-15 назад, каждая командировка в Краснодар (не только у меня) превращалась в театр одного актeра.

Галицкий потерял на этом пути бизнес. Львиную долю здоровья. Жену.

В момент, когда мечта сбылась, он говорит: идите ребят снимайте.

Сергей Николаевич, спасибо вам за то, что делаете мир лучше», – написал Андронов.