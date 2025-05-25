Игрок «Динамо Мх» ушел в армию: «Уже в части»

Полузащитник «Динамо Мх» Кирилл Зинович ушел в белорусскую армию.
«Зинович уже в Беларуси, думаю, он уже в расположении части. Мы будем просить белорусскую сторону пойти нам навстречу.
Пока рано говорить. Если не получится, чтобы он был у нас командирован, то будем приостанавливать контракт. А после службы он его отработает. Критических моментов пока нет», – сказал генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов.
- 22-летний Зинович стоит 300 тысяч евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
- Зинович в марте этого года дебютировал за сборную Беларуси.
Источник: «Матч ТВ»