Игрока РПЛ призвали в армию

Полузащитника «Динамо Мх» Кирилла Зиновича призвали на срочную службу в армию Беларуси.
Игрок после получения повестки прошeл медкомиссию, принял присягу и день пробыл в расположении железнодорожных войск.
После он вернулся в расположение махачкалинского клуба и сыграл в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Сообщается, что по окончании сезона Зинович должен будет отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.
- 22-летний Зинович провел в этом сезоне 31 матч за «Динамо Мх», забил 1 гол.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
- Зинович в марте этого года дебютировал за сборную Беларуси.
Источник: Metaratings.ru