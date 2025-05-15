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Игрока РПЛ призвали в армию

Сегодня, 11:51
3

Полузащитника «Динамо Мх» Кирилла Зиновича призвали на срочную службу в армию Беларуси.

Игрок после получения повестки прошeл медкомиссию, принял присягу и день пробыл в расположении железнодорожных войск.

После он вернулся в расположение махачкалинского клуба и сыграл в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Сообщается, что по окончании сезона Зинович должен будет отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.

  • 22-летний Зинович провел в этом сезоне 31 матч за «Динамо Мх», забил 1 гол.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
  • Зинович в марте этого года дебютировал за сборную Беларуси.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зинович Кирилл
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Комментарии (3)
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Cleaner
1747300016
У Батьки не забалуешь. Но, надеюсь, вопрос можно будет как то решить. Например, командировкой военнослужащего Кирилла Зиновича в махачкалинское Динамо для проведения спецоперации в РПЛ.
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Plyash
1747302413
Удачи тебе,Кирилл.
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Интерес
1747304788
Так и должно быть.Но у нас не так.
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