Игрока РПЛ призвали в армию

Полузащитника «Динамо Мх» Кирилла Зиновича призвали на срочную службу в армию Беларуси.

Игрок после получения повестки прошeл медкомиссию, принял присягу и день пробыл в расположении железнодорожных войск.

После он вернулся в расположение махачкалинского клуба и сыграл в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Сообщается, что по окончании сезона Зинович должен будет отбыть в часть для прохождения полуторагодичной службы.