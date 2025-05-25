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Стало известно, от кого зависит назначение Карпина в «Зенит»

Сегодня, 16:31
3

Появляются подробности насчет потенциального назначения Валерия Карпина на пост тренера «Зенита».

Приход Карпина может случиться, если в «Зенит» вернется нынешний генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе. При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения.

Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.

  • Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».
  • У главного тренера «Зенита» Сергея Семака контракт до 2030 года.
  • Накануне «Зенит» впервые с 2018 года не выиграл РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий Митрофанов Максим
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Комментарии (3)
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Garrincha58
1748181187
Кто и к чему выдумывает эти байки??? Семак ещё год точно будет пытаться строить игру Зенита и только потом руководство наверное поймёт, что всё пора менять тренера
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Интерес
1748185174
Псков ближе.Надо там для Валеры специальную футбольную должность создать.Хотя Ивангород ещё ближе,туда его!
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andr45
1748186776
В «Zenitе» любят иностранных тренеров) Впрочем, только нищеброды пользуются услугами рассейских трениришек)
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