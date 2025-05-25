Стало известно, от кого зависит назначение Карпина в «Зенит»

Появляются подробности насчет потенциального назначения Валерия Карпина на пост тренера «Зенита».
Приход Карпина может случиться, если в «Зенит» вернется нынешний генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе. При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения.
Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.
- Карпин, у которого 0 трофеев в тренерской карьере, в феврале покинул «Ростов».
- У главного тренера «Зенита» Сергея Семака контракт до 2030 года.
- Накануне «Зенит» впервые с 2018 года не выиграл РПЛ.
Источник: «Р-Спорт»