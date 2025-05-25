Стало известно, от кого зависит назначение Карпина в «Зенит»

Появляются подробности насчет потенциального назначения Валерия Карпина на пост тренера «Зенита».

Приход Карпина может случиться, если в «Зенит» вернется нынешний генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе. При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения.

Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.