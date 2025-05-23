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  • Два топ-клуба РПЛ хотят Тикнизяна, внушительная компенсация Личке от «Динамо», Модрич объявил об уходе из «Реала» и другие новости

Два топ-клуба РПЛ хотят Тикнизяна, внушительная компенсация Личке от «Динамо», Модрич объявил об уходе из «Реала» и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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