«Зенит» хочет подписать защитника сборной России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может перейти в «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресс», 31-летний россиянин находится в списках петербургского клуба на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.

Ранее сообщалось, что на Осипенко претендуют «Динамо» и «Краснодар». «Ростов» готов расстаться с игроком за 5 миллионов евро.