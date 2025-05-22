«Зенит» хочет подписать защитника сборной России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может перейти в «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресс», 31-летний россиянин находится в списках петербургского клуба на усиление. При этом предметная работа по возможному переходу футболиста пока не начата.
Ранее сообщалось, что на Осипенко претендуют «Динамо» и «Краснодар». «Ростов» готов расстаться с игроком за 5 миллионов евро.
- В этом сезоне Осипенко провел за «Ростов» 38 матчей, забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»