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  • КДК РФС вынес наказание Станковичу за оскорбления в адрес судьи

КДК РФС вынес наказание Станковичу за оскорбления в адрес судьи

Сегодня, 16:52
3

КДК РФС наказал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист дисквалифицирован на три матча Кубка.

  • Станкович получил красную карточку в финале Пути регионов с «Ростовом» (1:2).
  • После удаления тренер выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи Кирилла Левникова.

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принeс извинения за споры с судьeй. Мы спросили у него о том, что был факт оскорблений. Станкович помнит, что говорил, что Левников «плохой человек» на английском, но не помнит, чтобы он говорил нецензурные слова.

У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещe на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учeтом автоматической дисквалификации», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Станкович Деян
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1747922333
И все? А как же выписать премию Станковичу?
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andr45
1747924909
А злопыхатели говорят, что Станкович не знает русского языка) Но, как оказалось, у решалы уникальный слух, который превосходит слух летучих мышей и слонов. В общем гуле на стадионе разобрать матерные слова, произнесённые на расстоянии десятков метров, вряд ли сможет кто-либо из представителей животного мира. Впрочем, терр*рист из Албании Бериша вряд ли уступит Левникову)
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