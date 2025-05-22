КДК РФС вынес наказание Станковичу за оскорбления в адрес судьи

КДК РФС наказал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист дисквалифицирован на три матча Кубка.

Станкович получил красную карточку в финале Пути регионов с «Ростовом» (1:2).

После удаления тренер выкрикивал оскорбления в адрес главного судьи Кирилла Левникова.

«Станкович лично принял участие в заседании. Мы исследовали материалы дела, рапорт от Левникова. Он указал, что Станкович неоднократно выкрикивал оскорбления в нецензурной форме. Тренер принeс извинения за споры с судьeй. Мы спросили у него о том, что был факт оскорблений. Станкович помнит, что говорил, что Левников «плохой человек» на английском, но не помнит, чтобы он говорил нецензурные слова.

У Станковича уже есть автоматическая дисквалификация за этот матч. Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать Станковича ещe на два матча Кубка России. Тем самым он пропустит три матча с учeтом автоматической дисквалификации», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.