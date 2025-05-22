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  • ⚡ Модрич объявил об уходе из «Реала»: «В футболе все имеет начало и конец»

⚡ Модрич объявил об уходе из «Реала»: «В футболе все имеет начало и конец»

Сегодня, 17:11
4

Полузащитник «Реала» Лука Модрич объявил об уходе из клуба.

«Дорогие болельщики «Реала», пришло время, которого я так не хотел, но в футболе всe имеет начало и конец. В субботу я сыграю свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу».

Когда я приехал в 2012 году, я мечтал носить футболку величайшего клуба мира и добиваться с ним побед. Но реальность превзошла все ожидания. Здесь я стал не только футболистом, но и человеком. И навсегда останусь частью истории «Реала».

Благодарю клуб, президента Флорентино Переса, тренеров, партнeров и всех, кто был рядом со мной на этом пути. Мы пережили незабываемые моменты – финалы, трофеи, волшебные вечера на «Бернабеу». Это было счастьем.

Но главное – это вы, болельщики. Связь с вами была и остаeтся особенной. Я навсегда сохраню в сердце вашу поддержку, уважение и любовь. Ухожу с чувством гордости, благодарности и бесконечной преданности.

Даже когда я больше не буду на поле – я всегда останусь мадридистом», – написал Модрич в соцсетях.

  • Модрич выступал за «Реал» с 2012 года.
  • За это время он выиграл 28 титулов, включая шесть трофеев Лиги чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Модрич Лука
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1747923682
Вот куда Венделя можно слить за 40 миллионов.
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...уефан
1747924869
...видно, Модричу озвучили зарплату, если бы он переподписал контракт с Реалом ещё на год...
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