Селюк заявил о договорном матче в 28-м туре РПЛ: «Тошнит от этого»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает обоснованными подозрения по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Крыльями Советов».

Нижегородцы одержали разгромную победу со счетом 5:2.

Несколько футболистов «Крыльев» были заподозрены в нечестной игре.

Руководство Самарской области хочет проверить на детекторе лжи Сергея Песьякова, Романа Евгеньева и Илью Гапонова.

«Крылья» слили матч. Я могу поспорить. Пусть пройдут детектор лжи. У меня даже сомнений нет, что игра сливалась.

Только непонятно: одни Евгеньев с Гапоновым постарались или нет. Посмотрите их статистику, они на «банке» всегда сидели. Они играли против «Динамо» и уступили со счeтом 0:4. Играли с «Пари НН» и проиграли со счeтом 2:5.

Хорошая пара защитников, да? Зато Евгеньев стоит 2 миллиона евро на Transfermarkt, а ещe у него зарплата хpен знает какая. Это один момент.

Второй момент – команды Гончаренко никогда не забивали пять мячей. Они в следующей игре чуть «Факелу» дома не уступили. Зато после 5:2 с «Крыльями» столько было восторгов: «Такой футбол мы хотели видеть от Гончаренко!»

Я не хотел этот вопрос даже поднимать, но тошнит от этого. Неужели люди, которые разбираются в футболе, не понимают, что это был слив? Нахваливают там сами себя. Гончаренко – левый тренер. Левый!» – заявил Селюк.