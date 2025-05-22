Мостовой анонсировал новости о тренерской карьере: «Не думал, что всe так получится»

Александр Мостовой записал обращение для телеграм-канала.
Экс-спартаковец намекнул, что в скором времени прояснятся его перспективы начать тренерскую карьеру.
«Не думал, что всe так получится. Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера тренера вызовет столько интереса.
Друзья, к сожалению, сегодня не смогу ничего сказать, только завтра что‑то прояснится. Так что будем ждать завтрашнего дня, до скорой встречи», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового