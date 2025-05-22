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  • Мостовой анонсировал новости о тренерской карьере: «Не думал, что всe так получится»

Мостовой анонсировал новости о тренерской карьере: «Не думал, что всe так получится»

Вчера, 22:46
3

Александр Мостовой записал обращение для телеграм-канала.

Экс-спартаковец намекнул, что в скором времени прояснятся его перспективы начать тренерскую карьеру.

«Не думал, что всe так получится. Сегодня после обеда обрывается телефон. Не ожидал, что моя карьера тренера вызовет столько интереса.

Друзья, к сожалению, сегодня не смогу ничего сказать, только завтра что‑то прояснится. Так что будем ждать завтрашнего дня, до скорой встречи», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Mirak92
1747944588
За рулем смотри, дол...б. Клуб хочет ,что бы доверили
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Cleaner
1747945309
Царь, неужели АССИСТЕНТОМ в Оренбург зовут???...)))
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кайрос
1747947134
Ну а чо..У него ж тренерсквя лицензия УЕФА категории А ..А УЕФА вам не хухры мухры..Гы гы
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