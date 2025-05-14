Новые клубы Промеса и Абаскаля, «Урал» выбрал тренера, проблемы с лицензированием у трех клубов РПЛ и другие новости

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«Локомотив» поднимет зарплату защитнику сборной России, которым интересуются «Зенит», «Динамо» и «Спартак»
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Источник: «Бомбардир»