Новые клубы Промеса и Абаскаля, «Урал» выбрал тренера, проблемы с лицензированием у трех клубов РПЛ и другие новости

Назван клуб, в который летом может перейти Промес

«Локомотив» поднимет зарплату защитнику сборной России, которым интересуются «Зенит», «Динамо» и «Спартак»

Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича

«Урал» выбрал нового тренера

Принято решение по участию сборной России в турнире CAFA

«Бавария» согласовала второй летний трансфер

У трех клубов РПЛ возникли проблемы с лицензированием на следующий сезон

«Динамо» определилось с ценой на Карраскаля

Анчелотти позвал обладателя «Золотого мяча» в тренерский штаб сборной Бразилии

Абаскаль нашел новую команду

В «Факеле» определились с будущим Шалимова после вылета из РПЛ