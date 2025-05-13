Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что «Спартак» в прошлом году мог возглавить Валерий Карпин.
«Слышал историю, что в прошлом году, когда с Абаскалем всe было ясно, Карпин очень хотел в «Спартак». Слышал от людей, знакомых с ним. У него была такая идея завершить дело с его родным клубом, и в Москву хотел переехать, потому что он устал от бесконечных перелeтов и упирания в потолок», – сказал Шнякин.
- Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года. До конца сезона его заменял Владимир Слишкович.
- Сейчас Карпин возглавляет сборную России. На тот момент он также был главным тренером «Ростова».
- Летом прошлого года «Спартак» возглавил Деян Станкович.
- Карпин уже возглавлял «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Также он был генеральным директором клуба в 2008–2012 годах.
Источник: «Чемпионат»