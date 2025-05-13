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  • Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича

Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича

Сегодня, 12:36
7

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что «Спартак» в прошлом году мог возглавить Валерий Карпин.

«Слышал историю, что в прошлом году, когда с Абаскалем всe было ясно, Карпин очень хотел в «Спартак». Слышал от людей, знакомых с ним. У него была такая идея завершить дело с его родным клубом, и в Москву хотел переехать, потому что он устал от бесконечных перелeтов и упирания в потолок», – сказал Шнякин.

  • Гильермо Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года. До конца сезона его заменял Владимир Слишкович.
  • Сейчас Карпин возглавляет сборную России. На тот момент он также был главным тренером «Ростова».
  • Летом прошлого года «Спартак» возглавил Деян Станкович.
  • Карпин уже возглавлял «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах. Также он был генеральным директором клуба в 2008–2012 годах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Станкович Деян Абаскаль Гильермо
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Комментарии (7)
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NewLife
1747129453
Хорошо, что не получилось.
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ilich55
1747129474
Димон, "людей, знакомых с ним" в студию, иначе очередной трёп ни о чём.
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subbotaspartak
1747133358
...Слышал от людей, знакомых с ним...Но пожелал остаться аноним, Оставил мне таинственные знаки, С усердием, ваш Дмитрий Шнякин.
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СильныйМозг
1747134978
Абаскаль, дали мало времени поработать, надо было 5 сезонов ему выписать, отличный специалист!
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Янвapь 62
1747135722
Карпин пердивных уже не пойдёт тренировать, нахера ему этот ацкий геморрой
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alefreddy
1747144074
уже лучше Аленичев чем он
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