Шнякин назвал тренера, который мог заменить Абаскаля в «Спартаке» вместо Станковича

Комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, что «Спартак» в прошлом году мог возглавить Валерий Карпин.

«Слышал историю, что в прошлом году, когда с Абаскалем всe было ясно, Карпин очень хотел в «Спартак». Слышал от людей, знакомых с ним. У него была такая идея завершить дело с его родным клубом, и в Москву хотел переехать, потому что он устал от бесконечных перелeтов и упирания в потолок», – сказал Шнякин.