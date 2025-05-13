«Локомотив» поднимет зарплату защитнику сборной России, которым интересуются «Зенит», «Динамо» и «Спартак»

«Локомотив» намерен поднять сумму оклада правому защитнику Александру Сильянову с нынешних 5,5 миллиона рублей в месяц до более чем 7 миллионов. Клуб готов предложить 24-летнему футболисту сборной России новый контракт на 3-4 года.

В таком случае Сильянов будет получать зарплату выше установленного в клубе потолка, который составляет 7 миллионов рублей в месяц. В случае достижения договоренности «Локомотив» и игрок, скорее всего, заключат соглашение на 3 года с возможностью продления еще на сезон.

Сильянов позитивно настроен к возможности остаться в «Локомотиве». При этом сохраняется интерес к защитнику со стороны «Зенита», «Динамо» и «Спартака».