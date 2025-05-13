В «Факеле» определились с будущим Шалимова после вылета из РПЛ

Стало известно, продолжит ли Игорь Шалимов тренировать «Факел» в Первой лиге.
Руководство воронежского клуба заинтересовано в продолжении сотрудничества с 56-летним специалистом.
Контракт между сторонами истекает по окончании сезона-2024/25.
- Шалимов сменил Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера «Факела» 2 апреля.
- Под его руководством команда набрала 2 очка в 7 матчах.
- «Факел» занимает 16-е место в РПЛ с 16 очками и лишился шансов на сохранение прописки в лиге за два тура до финиша сезона.
Источник: Metaratings