Черчесов поделился ожиданиями от кубкового матча «Спартак» – «Ростов»

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о предстоящем кубковом матче «Спартак» – «Ростов».

Встреча состоится в Москве 15 мая.

Победитель выйдет в суперфинал, проигравший закончит кубковый путь.

В этом кубковом сезоне «Ростов» уже дважды побеждал «Спартак».

«Я видел их («Ростова») игру с «Локомотивом» на Кубок. Они очень собранно играли. Не думаю, что «Спартаку» будет легко даже дома. Мы знаем, что «Ростов» – крепкая, обученная и физически готовая команда. Есть у них и игроки, которые могут решать вопросы.

Непростой матч ждет «Спартак». Финалы легкими не бывают», – сказал Черчесов.