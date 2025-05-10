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  • «Байер» объявил об уходе Алонсо, «Аль-Наср» может избавиться от Роналду, ЦСКА готов заплатить 15 миллионов за бразильца и другие новости

«Байер» объявил об уходе Алонсо, «Аль-Наср» может избавиться от Роналду, ЦСКА готов заплатить 15 миллионов за бразильца и другие новости

Сегодня, 01:27

Защитником «Краснодара» заинтересовались в Европе

«Байер» объявил об уходе Алонсо – «Реал» согласовал с ним контракт и договорился о размере компенсации

Клуб Басты возглавил бывший футболист сборной России

«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии

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ЦСКА готов заплатить 15 миллионов за бразильского таланта

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«Аль-Наср» может избавиться от Роналду: подробности

ЦСКА назвал еще 7 футболистов, которые сыграют в матче, посвященном 20-летию победы в Кубке УЕФА

Источник: «Бомбардир»
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