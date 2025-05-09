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  • Мостовой рассказал, как «Краснодар» может упустить чемпионство

Мостовой рассказал, как «Краснодар» может упустить чемпионство

Вчера, 21:43
9

Александр Мостовой порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

  • «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.
  • Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
  • У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Еще рано приписывать чемпионство «Краснодару». Легко забрать титул точно не получится. Впереди у «быков» очень сложные матчи.

Проблемы «Краснодара» начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет. С «Динамо» тоже могут потерять очки, а «Зенит» будет этими шансами пользоваться», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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orlovcar
1746816778
походу опять будет все решаться в последнем туре. Но тут надеюсь Динамо отомстит за прошлый год. Жаль только, что ***** вновь будут на верху таблицы.
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FFR
1746823547
Думаю, что Краснодар не упустит чемпионство.
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Бехруз Рахмон
1746849027
Чемпионом назначен Зенит ! Судьи сделают все что бы Краснодар проиграл ... Удаление игрока , пенальти и по списку
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trener7
1746860886
Быкам будет очень сложно. Тут и судейство и мотивация соперников, но мы хорошо помним, как Краснодар может играть, когда это требует ситуация. Победу быкам! Они это реально заслужили.
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Городовой
1746866099
Мля, какой проницательный ум! Уже тошнит от его глубокого анализа расписания игр и турнирной таблицы. Устройся уже куда-нибудь на работу!
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SLADE2019
1746866661
Не надо совсем уж зацикливаться на сложностях Краснодара. Они понятны и просты для понимания. Мне, например, будет интересно посмотреть и сделать выводы, так ли уж амбициозны и круты Динамо Мх и Ахмат. Если они не отнимут очки у ****, то все эти разговоры о том, какие они молодцы - пустозвонство.
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