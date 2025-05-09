Мостовой рассказал, как «Краснодар» может упустить чемпионство

Александр Мостовой порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.

Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Еще рано приписывать чемпионство «Краснодару». Легко забрать титул точно не получится. Впереди у «быков» очень сложные матчи.

Проблемы «Краснодара» начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет. С «Динамо» тоже могут потерять очки, а «Зенит» будет этими шансами пользоваться», – сказал Мостовой.