Мостовой рассказал, как «Краснодар» может упустить чемпионство

Александр Мостовой порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
- «Краснодар» лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита» за 3 тура до конца сезона.
- Им осталось сыграть с ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».
- У «Зенита» будут матчи с «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».
«Еще рано приписывать чемпионство «Краснодару». Легко забрать титул точно не получится. Впереди у «быков» очень сложные матчи.
Проблемы «Краснодара» начнутся в матче с ЦСКА, а потом затрясет. С «Динамо» тоже могут потерять очки, а «Зенит» будет этими шансами пользоваться», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»