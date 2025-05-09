В «Реале» определились с будущим Эндрика

«Реал» не собирается отпускать нападающего Эндрика этим летом даже в аренду. При этом несколько европейских клубов хотят предложить 18-летнему форварду регулярную игровую практику.

Решение отложено до конца сезона, но в «Реале» дали понять, что не хотят ухода Эндрика. Клуб рассчитывает, что в будущем он станет основным нападающим команды.

Эндрик хочет попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026, но понимает, что ему сложго будет этого добиться в конкуренции со звездами «Мадрида». Футболист высказался эти опасений представителям клуба. Они в ответ сказали, что верят в игрока и рассчитывают на него.