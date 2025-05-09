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  • «Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии

«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии

Вчера, 18:29
1

«Бавария» договорилась о переходе с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Чтобы осуществить трансфер, мюнхенцы предложат леверкузенцам 100 миллионов евро.

Если сделку не удастся осуществить в этом году, то Вирц готов подождать трансфера в 2026-м.

  • Его контракт с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Германии в 140 миллионов евро.
  • 22-летний Вирц провел в этом сезоне 43 матча за «Байер», забил 16 голов, отдал 13 передач.

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Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X
Германия. Бундеслига Байер Бавария Вирц Флориан
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Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746808147
Если Алонсо уйдет с Байера,то трансфер вполне возможен
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