«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии

«Бавария» договорилась о переходе с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Чтобы осуществить трансфер, мюнхенцы предложат леверкузенцам 100 миллионов евро.

Если сделку не удастся осуществить в этом году, то Вирц готов подождать трансфера в 2026-м.