«Бавария» предложит девятизначную сумму за игрока сборной Германии

«Бавария» договорилась о переходе с полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Чтобы осуществить трансфер, мюнхенцы предложат леверкузенцам 100 миллионов евро.
Если сделку не удастся осуществить в этом году, то Вирц готов подождать трансфера в 2026-м.
- Его контракт с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека сборной Германии в 140 миллионов евро.
- 22-летний Вирц провел в этом сезоне 43 матча за «Байер», забил 16 голов, отдал 13 передач.
Источник: страница Кристиана Фалька в соцсети X