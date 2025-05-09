Стала известна сумма компенсации, которую «Реал» заплатит «Байеру» за Алонсо

«Байер» получит от «Реала» более 10 миллионов фунтов (11,8 миллиона евро) в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с главным тренером Хаби Алонсо.

Сегодня испанец подтвердил, что покинет клуб из Леверкузена по окончании сезона.

Сообщается, что Алонсо на этой неделе сообщил генеральному директору «Реала» Фернандо Карро и спортивному директору «Мадрида» Симону Рольфесу о решении перейти в испанский клуб.