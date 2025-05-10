«Аль-Наср» может избавиться от Роналду: подробности

Будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре» оказалось под вопросом.

В саудовском клубе задумались о целесообразности продления контракта с 40-летним нападающим.

Во-первых, после прихода португальца команда не выиграла ни одного серьезного трофея.

Во-вторых, в руководстве «Аль-Насра» все больше недовольных поведением Роналду, который ведет себя крайне эмоционально после поражений.