«Аль-Наср» может избавиться от Роналду: подробности

Будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре» оказалось под вопросом.
В саудовском клубе задумались о целесообразности продления контракта с 40-летним нападающим.
Во-первых, после прихода португальца команда не выиграла ни одного серьезного трофея.
Во-вторых, в руководстве «Аль-Насра» все больше недовольных поведением Роналду, который ведет себя крайне эмоционально после поражений.
- Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в начале 2023 года.
- В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
- «Аль-Наср» платит ему по 200 миллионов евро в год.
Источник: Marca