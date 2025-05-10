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«Аль-Наср» может избавиться от Роналду: подробности

Сегодня, 00:24
11

Будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре» оказалось под вопросом.

В саудовском клубе задумались о целесообразности продления контракта с 40-летним нападающим.

Во-первых, после прихода португальца команда не выиграла ни одного серьезного трофея.

Во-вторых, в руководстве «Аль-Насра» все больше недовольных поведением Роналду, который ведет себя крайне эмоционально после поражений.

  • Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в начале 2023 года.
  • В этом сезоне форвард забил 33 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
  • «Аль-Наср» платит ему по 200 миллионов евро в год.

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
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Комментарии (11)
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феникS
1746826816
«Аль-Наср» может избавиться от Роналду==== сами ж с ним контракт подписали. Ну давайте избавляйтесь от Рона..На бабло попадете.( контракт же). Ну и репутация Аль-Наср» пострадает.Гы гы
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sochi-2013
1746852325
" забил 33 гола и сделал 4 ассиста"...команда не выиграла ни одного серьезного трофея. Команда из одного человека?
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1746853078
Еврофутбол скупают шейхи
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k611
1746864294
Статистика у него хорошая. Он своё дело делает. Просто не может один игрок тащить всю команду. Ещё нужны сильные игроки. А вообще так играть в сорок лет это круто, не каждому игроку это дано...
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boris63
1746865707
Нихера статистика, это кто интересно будет забивать больше, если уберут Роналду.
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