«Реал» согласовал контракт с новым тренером

«Реал» договорился о подписании 3-летнего контракта с Хаби Алонсо, который станет новым главным тренером команды. Испанец сейчас возглавляет «Байер» и перейдет в мадридский клуб по окончании сезона.
Немецкий клуб получит компенсацию за Алонсо, поскольку его соглашение с леверкузенцами действует до июня 2026 года.
Нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб после 25 мая, когда команда проведет последний матч в текущем чемпионате Испании с «Реал Сосьедад». Ожидается, что он после этого возглавит сборную Бразилии.
На клубном чемпионате мира руководить «Реалом» будет Сантьяго Солари. Аргентинец сейчас работает в клубе директором департамента профессионального футбола и в прошлом уже был главным тренером «сливочных».
- 43-летний Хаби Алонсо выступал за «Реал» в 2009–2014 годах.
- В качестве главного тренера «Байера» испанец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Источник: Marca