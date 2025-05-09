«Реал» согласовал контракт с новым тренером

«Реал» договорился о подписании 3-летнего контракта с Хаби Алонсо, который станет новым главным тренером команды. Испанец сейчас возглавляет «Байер» и перейдет в мадридский клуб по окончании сезона.

Немецкий клуб получит компенсацию за Алонсо, поскольку его соглашение с леверкузенцами действует до июня 2026 года.

Нынешний главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб после 25 мая, когда команда проведет последний матч в текущем чемпионате Испании с «Реал Сосьедад». Ожидается, что он после этого возглавит сборную Бразилии.

На клубном чемпионате мира руководить «Реалом» будет Сантьяго Солари. Аргентинец сейчас работает в клубе директором департамента профессионального футбола и в прошлом уже был главным тренером «сливочных».