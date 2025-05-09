Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о причинах вылета команды из Лиги чемпионов.

«Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах Лиги чемпионов, и которые также наблюдались в других матчах этого сезона.

Неприемлемо, чтобы такая команда, как «Барселона», пропускала 4 гола в одном матче, как это было против «Бенфики» и «Атлетико Мадрид» в этом сезоне. Или чтобы «Интер» забил 7 голов в двух матчах. В какой-то момент это могло произойти, и это произошло», – сказал Ривалдо.