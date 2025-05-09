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Ривалдо раскритиковал «Барселону» за игру в обороне

Сегодня, 11:21
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Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказался о причинах вылета команды из Лиги чемпионов.

«Были ошибки, которые нельзя допускать в полуфиналах Лиги чемпионов, и которые также наблюдались в других матчах этого сезона.

Неприемлемо, чтобы такая команда, как «Барселона», пропускала 4 гола в одном матче, как это было против «Бенфики» и «Атлетико Мадрид» в этом сезоне. Или чтобы «Интер» забил 7 голов в двух матчах. В какой-то момент это могло произойти, и это произошло», – сказал Ривалдо.

  • В первом полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» «Барселона» сыграла дома вничью 3:3, а в ответном уступила 3:4, пропустив решающий мяч в дополнительное время.
  • Всего сине-гранатовые пропустили 24 гола в 14 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне.

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Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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Иннокентий-Смоктуновский-
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Пожалуй, у Барсы самый атакующий стиль игры из всех команд на сегодняшний день, и с такой высокой линией обороны приходится расплачиваться голами в свои ворота, но важно другое: они забивают при этом много, и как бы я не любил Барсу, так как всегда болел за Реал, но нужно признать и отдать им должное: их футбол сейчас самый красивый и интересный, тот уровень, который они показывают, просто космос, и они ещё будут прибавлять, я в этом уверен, так как команда молодая. Я даже не знаю, как теперь после таких матчей в ЛЧ смотреть РПЛ, это просто такая тоска по сравнению с тем, что показывают в матчах ЛЧ.
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